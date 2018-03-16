В краснодарской больнице умер мужчина, в квартире которого произошел взрыв в доме на ул. Славянской

Пенсионер был доставлен в ККБ №1 с 90% ожогов тела.

Именно в его квартире 10 марта прогремел взрыв, по факту которого было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Всего в результате случившегося пострадали 7 человек. Трое отказались от госпитализации после осмотра медиков, четверо были доставлены в медицинские учреждения. Среди них двое детей: у 9-летнего ребенка диагностировали травмы средней степени тяжести, 12-летний — в тяжелом состоянии.

* Пострадавшие при взрыве в краснодарской пятиэтажке дети остаются в больнице

Дети проживали на 4 этаже, то есть под квартирой, в которой произошел взрыв. В больнице находится и их отец.

Следует отметить, что у семьи имеется непогашенный ипотечный кредит. На днях администрация г. Краснодара сообщала, что гражданам будет оказана помощь в общении с банком.

На месте происшествия до сих пор ведут работы специалисты. Ранее сообщалось, что поврежденные квартиры скорее всего не подлежат восстановлению и их придется строить заново.

* В Краснодаре завершили демонтаж конструкций в поврежденном из-за взрыва доме

Жильцы первых трех этажей четвертого подъезда пока ещё находятся в пункте временного размещения — гостинице «Кавказ» и у родственников. Им была оказана единовременная материальная помощь, вчера краснодарцам разрешили посетить свои квартиры, чтобы забрать необходимые вещи и документы.