Ещё
В воскресенье в Петербурге ограничат движение по Биржевой площади
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В воскресенье в Петербурге ограничат движение по Биржевой площади 

АиФ Санкт-Петербург 23 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Движение по Биржевой площади в Петербурге ограничат в День воссоединения Крыма с Россией, передает пресс-служба КРТИ. Изменения в транспортной схеме будут действовать с 18.00 до 23.00 18 марта.
По предварительным данным, на Биржевой площади пройдет праздничное мероприятие.
Кроме того, с 22.00 17 марта до 10.00 19 марта петербуржцы не смогут припарковать свои автомобили по Биржевому проезду на примыкании к Биржевой площади.
Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты следования.
Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Улицу Савушкина в Петербурге затопило и заволокло паром Вторая коммунальная авария за утро: фонтан забил на Лермонтовском проспекте В Невском районе эвакуировали жильцов одного из домов из-за гранаты
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН117
Сенатор объяснил закрытие Британского совета54
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля716
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти79
Россия объявила об ответных мерах против Британии453
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение