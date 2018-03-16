В воскресенье в Петербурге ограничат движение по Биржевой площади

Движение по Биржевой площади в Петербурге ограничат в День воссоединения Крыма Россией , передает пресс-служба КРТИ. Изменения в транспортной схеме будут действовать с 18.00 до 23.00 18 марта.

По предварительным данным, на Биржевой площади пройдет праздничное мероприятие.

Кроме того, с 22.00 17 марта до 10.00 19 марта петербуржцы не смогут припарковать свои автомобили по Биржевому проезду на примыкании к Биржевой площади.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты следования.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году.