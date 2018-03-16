Ещё
«Управляющая компания от него отказалась»: в Челябинске обрушился фасад двухэтажного дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Управляющая компания от него отказалась»: в Челябинске обрушился фасад двухэтажного дома 

74.ru 16 марта 2018
Фото: 74.ru
В 16-квартирном доме на Копейском шоссе, 8а в Челябинске обрушилась фасадная стена. Кирпичная кладка осела, и в подъезде двухэтажки образовалась большая дыра на улицу. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и администрации Ленинской района.
— Подробная информация пока не поступила, но известно, что пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Дом признали аварийным и подлежащим расселению ещё в 2015 году.
— За этим домом никто не следит, управляющая компания от него отказалась несколько лет назад. Из 16 квартир люди проживают в семи, — прокомментировал заместитель главы администрации Ленинского района Зуфар Нургалиев.
По его словам, в доме обрушился только шлакоблок, и большой угрозы это не представляет.
— Это сквозное отверстие можно чем-то заткнуть, заделывать его бесполезно, потому что кирпичи старые. Есть также информация, что осыпается стенка в ещё одной квартире, но там, видимо, никто не живёт, поэтому жалоба не поступала, — добавил Зуфар Нургалиев.
Заместитель главы райадминистрации отметил, что эта ситуация, возможно, ускорит расселение:
— По моим данным, в Челябинске в очереди на расселение стоят 62 дома, когда этот будет расселён — неизвестно.
Сейчас экспертизу ждёт общежитие на улице Гагарина, 53, где провалился пол. На основании заключения изношенное здание либо снесут, либо проведут в нём капитальный ремонт.
Это не единственное в Челябинске общежитие, которое находится в плачевном состоянии. Летом прошлого года из-за разрушения несущей стены осталось без капремонта бывшее здание общежития на Коммунаров, 21. К проблеме, по словам представителя обслуживающей организации, могло привести её намокание из-за неправильного использования трапов на общей кухне, куда жильцы бросили сливные шланги стиральных машинок.
В марте 2013 года аналогичная ситуация произошла в общежитии на Российской.
74.ru: последние новости
«Управляющая компания от него отказалась»: в Челябинске обрушился фасад двухэтажного дома «Загорелись вещи в квартире»: высотку на северо-западе Челябинска окутало дымом Порадовали маршрутчики, удивили пешеходы: пожарные проверили челябинцев на уступчивость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН117
Сенатор объяснил закрытие Британского совета54
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля716
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти79
Россия объявила об ответных мерах против Британии453
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение