«Управляющая компания от него отказалась»: в Челябинске обрушился фасад двухэтажного дома

В 16-квартирном доме на Копейском шоссе, 8а в Челябинске обрушилась фасадная стена. Кирпичная кладка осела, и в подъезде двухэтажки образовалась большая дыра на улицу. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и администрации Ленинской района.

— Подробная информация пока не поступила, но известно, что пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Дом признали аварийным и подлежащим расселению ещё в 2015 году.

— За этим домом никто не следит, управляющая компания от него отказалась несколько лет назад. Из 16 квартир люди проживают в семи, — прокомментировал заместитель главы администрации Ленинского района Зуфар Нургалиев.

По его словам, в доме обрушился только шлакоблок, и большой угрозы это не представляет.

— Это сквозное отверстие можно чем-то заткнуть, заделывать его бесполезно, потому что кирпичи старые. Есть также информация, что осыпается стенка в ещё одной квартире, но там, видимо, никто не живёт, поэтому жалоба не поступала, — добавил Зуфар Нургалиев.

Заместитель главы райадминистрации отметил, что эта ситуация, возможно, ускорит расселение:

— По моим данным, в Челябинске в очереди на расселение стоят 62 дома, когда этот будет расселён — неизвестно.

Сейчас экспертизу ждёт общежитие на улице Гагарина, 53, где провалился пол. На основании заключения изношенное здание либо снесут, либо проведут в нём капитальный ремонт.

Это не единственное в Челябинске общежитие, которое находится в плачевном состоянии. Летом прошлого года из-за разрушения несущей стены осталось без капремонта бывшее здание общежития на Коммунаров, 21. К проблеме, по словам представителя обслуживающей организации, могло привести её намокание из-за неправильного использования трапов на общей кухне, куда жильцы бросили сливные шланги стиральных машинок.

В марте 2013 года аналогичная ситуация произошла в общежитии на Российской.