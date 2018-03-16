«На последнем этаже рухнувшего подъезда кричал мальчик»: Архангельск вспоминает жертв страшной трагедии

16 марта на Советских космонавтов, 120 произошёл взрыв бытового газа, погибли 58 человек. Спустя 14 лет очевидцы вспоминают тот день. До сих пор родственники, друзья пострадавших, простые горожане приносят цветы на место трагедии.

Выжили, по данным МЧС , в основном жители верхних этажей

Виктория Толгская, тогда девятилетняя малышка, жила напротив дома, где случилась беда. Той ночью она с мамой проснулась от того, что кровать подбросило, двери всех комнат распахнулись.

— Со стороны завалов разносились истошные крики о помощи. И тут мы с мамой разглядели огромную гору около дома. Это гора и была разрушенным подъездом вперемешку с людьми. На самом последнем этаже рухнувшего подъезда стоял маленький мальчик и кричал. Его комната — единственное, что осталось от подъезда. Приехали пожарные, и с помощью лестницы спасали этого мальчика. Ему нельзя было шевелиться, иначе всё бы рухнуло, — вспоминает Виктория.

На месте трагедии работали спасатели Архангельской областной, Северодвинской и Котласской служб спасения, московские спасательные отряды «Центроспас» и «Лидер», спасательные подразделения Вологодской области Карелии , весь пожарный гарнизон Архангельска , специально обученные поисковые собаки, а также медики, газовики, сотрудники полиции, УФСИН , водители кранов, самосвалов, грейдеров и другой тяжелой техники — более 1000 человек и около 100 единиц техники.

Служба пожаротушения регионального МЧС была первой, кто прибыл к месту трагедии — буквально через пять минут после взрыва. В её составе был и Алексей Минченков. На тот момент он уже 11 лет работал в профессии, но с подобными масштабами разрушений сталкиваться до не приходилось.

— Мы в течение минуты после взрыва узнали. Базировались на Советских Космонавтов, 51 — в пяти минутах от места. Приехали — вокруг была только пыль. Не сразу я осознал, что это обрушился целый подъезд. Люди бегали, говорили: «Помогите спасти!» Отвечаем: «Сейчас всех выведем». Думали, что все как обычно, а потом понимаем, что подъезда просто нет. Стали подъезжать другие пожарные части. Всем дали команду не пользоваться бензопилами — понятно, что все коммуникации были порваны. Потом еще увидели груду мусора до третьего этажа. Начали работать: разбирали завалы руками сначала, из других подъездов эвакуировали жильцов, мальчика спасали с последнего этажа. Человек шесть достали в обломках, спасли, а остальных уже вынимали погибшими — спаслись в основном только те, кто был на верхних этажах. Он ведь сложился как карточный домик, люди погибли моментально, — вспоминает Алексей.

Бригада Минченкова работала на месте взрыва с первых минут и все три дня. Периодически сменяли друг друга — на пару часов уезжали поспать в свою часть, ели в штабе, который был открыт в ближайшем детском саду.

— Тогда теракты как раз по стране до этого шли — а мы с таким не сталкивались. У нас до этого были взрывы газа на Галушина, в Рикасихе, но повреждены были только некоторые конструкции. А тут весь подъезд сложился. Для всех был шок. 58 человек погибло — трагедия для всего города. Но любой пожарный или спасатель к такому готов — это его работа. Хотя я до сих пор вспоминаю какие-то моменты, запахи, — рассказал Алексей.

Сотрудники детского сада работали по ночам те дни — надо было МЧС кормить. Спасатели никуда далеко не отходили, смена, поели, подремали пару часов на детских койках и снова на завал, а там и следующие подошли.

— Одну повариху госпитализировали с кризом, не столько устала, сколько больно и страшно смотреть на мужиков было. А народу в то утро и правда было море, до сих пор противно вспоминать. Телефоны у всех ещё кнопочные, а фотографировали как на концерте, даже с пивом стояли, — рассказывает Лариса Кузнецова , которая вела в то утро сына в детский садик. В том доме погибла семья ее одноклассница.

Своими воспоминаниями поделилась архангелогородка Татьяна Малышева , чья свекровь жила во втором подъезде того дома. По ее словам, взрывом женщину отбросило с дивана, плитка в ванной встала домиком, а в образовавшуюся трещину между стенкой и потолком пролезала рука. — Помню, как мы с моими будущим супругом ночевали у меня дома на Воскресенской. В пять утра звонок в дверь. Открываю, а там стоит свекровь в одной сорочке и тапках, вся зареванная. Мы поехали вместе на Космонавтов, а нас не пускают в подъезд, потому что боятся обвала других подъездов. Днём нас всё-таки пропустили, чтобы забрать документы и вещи, — рассказала Татьяна.

Сейчас в доме необитаем только один подъезд. Часть владельцев квартир в подъезде 129-го дома получили от города новое жилье, но не подписали отказ от старого. С тех пор 36 квартир в девятиэтажке стоят пустыми, хотя после экспертизы и ремонта могли бы пойти в резервный фонд.

— Принудить собственников нельзя, если откажутся на каких-то льготных условиях, а не продадут городу жилье по рыночной цене. Привести в порядок и места общего пользования проблем нет. Нужно провести экспертизу, выяснить безопасно ли там и приступить к работам. Квартиры могут использоваться, как служебное жилье или маневренный фонд. Думаю, небольшими затратами можно довести до ума. Это гораздо дешевле, чем строить новое жилье, — прокомментировал ситуацию 29.ru председатель постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства гордумы Архангельска Дмитрий Акишев.

Сейчас стену утеплили, подъезд пустует