Челябинские водители оказались адекватнее пешеходов в ходе рейда МЧС

Челябинские водители показали себя дисциплинированными участниками дорожного движения во время акции «Маячок». Акцию 16 марта провели совместно сотрудники МЧС ГИБДД , сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области. Как пояснили в пресс-центре, в ходе акции «Маячок» выявляется, кто из участников движения соблюдает ПДД и пропускает машины экстренных служб, а кто — не пропускает спецтарнспорт.

Пожарный автомобиль с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией проехал по городу 30 км. Средняя скорость — 40-45 км в час Он следовал по улице Овчинникова, Свердловскому проспекту, проспекту Победы, улицам Кирова и Цвиллинга, создавая замкнутый круг. За время рейда круг удалось проехать дважды и нарушителей из числа автомобилистов оказалось всего четверо.

«Водители в подавляющем большинстве, останавливались перед красной машиной, а пешеходов ничто не останавливало — ни размеры автомобиля, ни звуковой сигнал. Увидев машину с «мигалкой» пенсионеры, родители с малолетними детьми только прибавляли шаг, не задумываясь о том, что такое авто с грузом мгновенно не остановится», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что водители маршрутных такси вели себя так, как требуют ПДД, и пропускали спецтранспорт. А водители троллейбусов, наоборот, дважды в ходе рейда пересекали путь пожарной машины, даже не пытаясь уйти от столкновения. И только умелые действия водителя спецтранспорта предотвращали ДТП.