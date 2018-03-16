На турнире по подлёдной ловле рыбаков рассадили в форме букв МЧС

Cпециалисты Главного управления МЧС России по Ленинградской области организовали и провели турнир по подлёдному лову рыбы. В турнире могли принять участие все желающие.

Для всех участников соревнований и остальных рыбаков, выбравшихся попытать свою удачу, был проведён мастер-класс по спасанию и самоспасанию людей, провалившихся под лёд. Любителей рыбной ловли призвали с ответственностью относиться к собственной безопасности и выбирать безопасные места для рыбалки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Организаторы соревнований приготовили для участников сюрприз — рыбаков рассадили в форме букв МЧС. Так был дан старт флешмобу «МЧС — за безопасный лёд». Одним из элементов флешмоба стал танец, который исполнили на льду снегоходы и суда на воздушной подушке.

Вся «добыча» была тщательно взвешена и победители получили заслуженную награду. Не остались обделены и остальные участники — для всех желающих работала полевая кухня и повара щедро раздавали вкуснейшую кашу.