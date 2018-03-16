Ещё
В Челябинске прокуратура проверила дом, в котором обрушился потолок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинске прокуратура проверила дом, в котором обрушился потолок 

АиФ 23 часа назад
Фото: АиФ
В одном из многоквартирных домов Челябинска произошло обрушение строительной конструкции, сообщают в прокуратуре Челябинской области.
ЧП произошло сегодня, 16 марта, по адресу Копейское шоссе, д. 8 «А». Никто из жильцов не пострадал.
Установлено, что многоквартирный дом 1942 года постройки признан аварийным и подлежит сносу. Из 16 квартир в доме живут лишь в четырёх.
Прокурор Челябинской области поручил проверить не было ли нарушений в жилищном законодательстве при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.
АиФ: последние новости
Полицейские спасли потерявшую сознание девушку на Южном Урале Полигон ТБО в Зауралье уличили в незаконной добыче песка на 4,5 млн рублей Спасатели разыскали замёрзшего в лесу жителя Миасса
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН117
Сенатор объяснил закрытие Британского совета54
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля716
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти79
Россия объявила об ответных мерах против Британии453
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение