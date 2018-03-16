В Челябинске прокуратура проверила дом, в котором обрушился потолок

В одном из многоквартирных домов Челябинска произошло обрушение строительной конструкции, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

ЧП произошло сегодня, 16 марта, по адресу Копейское шоссе, д. 8 «А». Никто из жильцов не пострадал.

Установлено, что многоквартирный дом 1942 года постройки признан аварийным и подлежит сносу. Из 16 квартир в доме живут лишь в четырёх.