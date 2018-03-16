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Кинотеатр «Заря» может возобновить свою работу
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Кинотеатр «Заря» может возобновить свою работу 

Вести Калининград 16 марта 2018
Фото: Вести Калининград
Замечания по кинозалу кинотеатра могут быть сняты. Об этом после оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 16 марта, рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
«Ситуация, как доложил курирующий вице-премьер, близится к устраивающему, во всяком случае общественность, варианту. Те замечания, их четыре, которые относятся к самому кинозалу и территории кафе, они, по словам владельцев этого объекта, будут сняты. Сегодня будет совещания с участием судебных приставов, прокуратуры и коллег из Госпожнадзор. Они, собственно, предоставят документы для того, чтобы на понедельник, когда назначено судебное заседание, уже выйти с консолидированной позицией, что эти замечания сняты, и можно возобновить работу как минимум первого этажа», — рассказал Алиханов.
Напомним, что в начале марта 2018 года кинотеатр «Заря» приостановил свою работу.
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