Кинотеатр «Заря» может возобновить свою работу

Антон Алиханов. Замечания по кинозалу кинотеатра могут быть сняты. Об этом после оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 16 марта, рассказал губернатор Калининградской области

«Ситуация, как доложил курирующий вице-премьер, близится к устраивающему, во всяком случае общественность, варианту. Те замечания, их четыре, которые относятся к самому кинозалу и территории кафе, они, по словам владельцев этого объекта, будут сняты. Сегодня будет совещания с участием судебных приставов, прокуратуры и коллег из Госпожнадзор. Они, собственно, предоставят документы для того, чтобы на понедельник, когда назначено судебное заседание, уже выйти с консолидированной позицией, что эти замечания сняты, и можно возобновить работу как минимум первого этажа», — рассказал Алиханов.

Напомним, что в начале марта 2018 года кинотеатр «Заря» приостановил свою работу.