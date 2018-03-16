На пожаре в Орле пострадала пожилая женщина

В 6.41 16 марта в ОДС ЦУКС Главного управления поступило сообщение о пожаре в жилом доме в переулке Мценский в Орле

На момент прибытия пожарных из-под кровли шёл густой дым, и была угроза распространения огня на соседние помещения. Спасатели нашли и эвакуировали из дома 61-летнюю женщину. Её госпитализировали в Областную клиническую больницу.