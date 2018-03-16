На пожаре в Орле пострадала пожилая женщина 

В 6.41 16 марта в ОДС ЦУКС Главного управления поступило сообщение о пожаре в жилом доме в переулке Мценский в Орле.
На момент прибытия пожарных из-под кровли шёл густой дым, и была угроза распространения огня на соседние помещения. Спасатели нашли и эвакуировали из дома 61-летнюю женщину. Её госпитализировали в Областную клиническую больницу.
Полностью ликвидировать пожар огнеборцам удалось менее чем за час. В результате возгорания огонь повредил помещение веранды на площади 10 квадартных метров и помещение кухни на площади 20 квадартных метров, частично сгорела кровля веранды. В пресс-службе регионального МЧС отметили, что предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в электрощитовой.