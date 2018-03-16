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На застройщика, из-за которого рухнула стена жилого дома в центре Ростова, завели уголовное дело
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На застройщика, из-за которого рухнула стена жилого дома в центре Ростова, завели уголовное дело 

161.ru 16 марта 2018
Фото: 161.ru
Стена дома на улице Серафимовича, 34 обрушилась из-за сноса соседнего здания, которое находилось вплотную к жилой двухэтажке. Сначала здание хотели отремонтировать и превратить в гостиницу, но потом решили построить все с нуля. Застройщик начал работы без разрешения, это подтвердила доследственная проверка.
Уголовное дело возбуждено по статье «Самоуправство». Максимальное наказание, которое может грозить виновнику происшествия — до шести месяцев ареста или до двух лет исправительных работ.
— Администрация города предложила жильцам переселиться в маневренный фонд, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Дом, построенный еще в 1915 году, могут признать аварийным и снести. Жильцам возместят причиненный ущерб.
161.ru отправил запрос собственнику участка, на котором снесли здание. Мы опубликуем комментарий, как только его получим.
Стена дома на улице Серафимовича обрушилась в июле прошлого года. Там все еще живут три семьи, в одной есть маленькие дети. По словам жильцов, собственник соседнего здания после случившегося хотел все урегулировать и предложил выкупить квартиры в их доме. Назвал цену по полтора миллиона за каждую. Но люди отказались, так как это слишком мало.
12 марта жильцы повесили на балкон плакат со словами «Бездействие властей приводит к полному развалу нашего дома, начатому восемь месяцев назад!», и на заборе, рядом с рухнувшей стеной краской вывели «Путин, помоги!». Однако на следующий же день кто-то снял растяжку и закрасил надпись.
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