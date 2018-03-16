Казанский авиазавод создал комиссию после инцидента с обрушением фронтона

По информации главного управления МЧС России по Татарстану, в 11.45 мск поступило сообщение о частичном обрушении кирпичного фронтона здания заводоуправления Казанского авиационного завода. Погибших и пострадавших в результате обрушения нет. Серьезные повреждения обломками кирпичной кладки получили два стоявших у здания автомобиля — Toyota Land Cruiser и Daewoo Matiz. Площадь обрушения составила 20 квадратных метров.

"Для выявления причин обрушения части крыши заводоуправления Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова создана специальная комиссия. Идет осмотр поврежденного участка", — сказал собеседник агентства.

Представитель завода также отметил, что здание заводоуправления было построено в 1937 году. В рамках модернизации, ведущейся сейчас на предприятии, планируется и реконструкция заводоуправления, которое, по его словам, к концу 2019 года будет представлять современный инженерно-технический комплекс.