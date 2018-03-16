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В Архангельской области установили камеры для раннего обнаружения лесных пожаров
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В Архангельской области установили камеры для раннего обнаружения лесных пожаров 

ТАСС 16 марта 2018
АРХАНГЕЛЬСК, 16 марта. /ТАСС/. Система раннего обнаружения лесных пожаров в виде камер видеонаблюдения начала действовать в Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона.
"Это 15 видеокамер, которые установлены на вышках сотовых операторов. Все они установлены, работают, заканчивается проведение тестирования. Любой желающий сможет зайти на сайт и в режиме реального времени увидеть ситуацию в лесу. После тестирования мы камеры выключим и включим с началом пожароопасного сезона в конце апреля— начале мая", — пояснили в пресс-службе.
Камеры установили на территории Архангельского, Северодвинского, Емецкого, Карпогорского, Вельского, Шенкурского, Вилегодского и Котласского лесничеств. Места установки специалисты определили на основе анализа рисков возгорания в конкретных лесных массивах. Наблюдение камеры ведут в автоматическом режиме, радиус действия 25 километров. Видеосигнал поступает на монитор дежурного региональной диспетчерской службы Единого лесопожарного центра, сигнал тревоги срабатывает в случае появления на изображении дыма.
Средства на приобретение и установку системы — около 5 млн рублей — выделили из федерального и областного бюджетов.
Как отметили в пресс-службе, если система продемонстрирует высокую эффективность, то по итогам сезона будет приниматься решение о ее расширении.
Для обнаружения лесных пожаров в регионе используются и другие современные технические средства. В том числе — космический мониторинг, благодаря которому диспетчер в режиме реального времени получает информацию о температурных аномалиях, которые могут свидетельствовать о пожаре в тайге. Есть и оборудование, позволяющее следить за продвижением грозовых фронтов. В 2017 году ровно половина лесных пожаров в регионе произошла от ударов молний.
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