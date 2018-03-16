Главгосстройнадзор проверил ход строительства пристройки к школе в Истре

Главгосстройнадзор Московской области провел плановую проверку хода строительства пристройки начальных классов на 400 мест к школе №3 на улице Кирова в городском округе Истра , работы идут по графику, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заказчиком строительства пристройки к школе выступает администрация городского округа Истра. Финансирование осуществляется из местного бюджета. Плановое завершение строительства — третий квартал 2018 года. Общая площадь объекта составит 7944 квадратных метра.

«В настоящее время на объекте ведется кладка наружных и внутренних стен 2-3 этажей, устройство внутренних инженерных коммуникаций. Строительство в графике», — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев

Согласно проекту, пристройка разделена на две функциональные группы: учебную и общешкольную.

Также в здании запроектирован актовый зал на 495 посадочных мест, медпункт, компьютерные классы, столовая на 288 посадочных мест.

Кроме того, на прилегающей территории будет проведено благоустройство, установлены детские игровые комплексы, обустроены тротуары, места для отдыха, выполнено озеленение.