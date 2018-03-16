Пожар в Берендеевке тушили 24 человека

Сегодня утром в Берендеевке произошел пожар, узнал KOSTROMA.TODAY. Сообщение о возгорании поступило около 5 утра.

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAYв МКУ «Центр гражданской защиты г. Костромы», горел гостевой домик.

На месте происшествия работали 24 человека и 8 специализированных машин. С огнем пожарные и спасатели справились быстро, но домик спасти не удалось — он полностью сгорел.

К счастью, в момент пожара в домике никого не было — он не был заселен.

Сейчас эксперты устанавливают причину происшествия, виновника и ущерб от пожара.

По нашей информации, о поджоге речи не идет.