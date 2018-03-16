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Пожар в Берендеевке тушили 24 человека
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Пожар в Берендеевке тушили 24 человека 

Kostroma.Today 16 марта 2018
Фото: Kostroma.Today
Сегодня утром в Берендеевке произошел пожар, узнал KOSTROMA.TODAY. Сообщение о возгорании поступило около 5 утра.
Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAYв МКУ «Центр гражданской защиты г. Костромы», горел гостевой домик.
На месте происшествия работали 24 человека и 8 специализированных машин. С огнем пожарные и спасатели справились быстро, но домик спасти не удалось — он полностью сгорел.
К счастью, в момент пожара в домике никого не было — он не был заселен.
Сейчас эксперты устанавливают причину происшествия, виновника и ущерб от пожара.
По нашей информации, о поджоге речи не идет.
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