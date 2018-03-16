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Груда кирпичей обрушилась на машину у входа на Казанский авиационный завод
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Груда кирпичей обрушилась на машину у входа на Казанский авиационный завод 

Казанский репортер 16 марта 2018
Фото: Казанский репортер
Фотографии с места происшествия прислали «Казанскому репортеру» очевидцы. Информации о том, как произошло обрушение к этому часу нет. В пресс-службе предприятия на момент публикации материала не смогли дать оперативный комментарий.
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