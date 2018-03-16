Груда кирпичей обрушилась на машину у входа на Казанский авиационный завод

Фотографии с места происшествия прислали «Казанскому репортеру» очевидцы. Информации о том, как произошло обрушение к этому часу нет. В пресс-службе предприятия на момент публикации материала не смогли дать оперативный комментарий.