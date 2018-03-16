В Калининграде и Зеленоградске заработали четыре камеры видеофиксации

Калининграде и Зеленоградске заработали четыре дополнительных камеры видеофиксации нарушений, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Калининграде они располагаются на улице Суворова (в районе дома 40), по улице А. Невского (в районе дома 178) и на проспекте Калинина (в районе дома 57). В Зеленоградске камера заработала в районе дома №19 по улице Тургенева).

«Комплексы, установленные на территории региона, фиксируют не только превышение скорости, но и проезд на красный сигнал светофора и выезд за стоп-линию, а это направлено на сокращение заторов на перекрестках и, соответственно, на уменьшение пробок», — сообщил директор ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Алексей Игнатенко

Отметим, что в течение 2017 года комплексы «Безопасного города» зафиксировали 230 тысяч правонарушений.