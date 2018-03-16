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Мама с сыном погибли на пожаре
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Мама с сыном погибли на пожаре 

ТВ-МИГ 16 марта 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Происшествие случилось вчера в полдень. На пульт спасателей поступил звонок о возгорании частного дома в деревне Волнино Муромского района. Когда первые бригады пожарных были на месте пожара, деревянное строение полностью было объято огнём. Открытое горение удалось ликвидировать за полчаса. Ещё два часа потребовались на полное «укрощение» пожара. Общая площадь повреждений составила 72 квадратных метра.
На пепелище спасатели обнаружили тела двух человек. Погибшими оказались мать и сын, владельцы дома. По факту пожара проводится проверка. По предварительной версии причина возгорания — короткое замыкание.
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