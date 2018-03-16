Порадовали маршрутчики, удивили пешеходы: пожарные проверили челябинцев на уступчивость 

В Челябинске прошел необычный рейд. Совместно с ГИБДД пожарные прокатились по городу с включенными сиренами и проблесковыми маячками и выяснили, кто же чаще всего мешает МЧС быстро добраться до места вызова.
Профилактическое мероприятие «Маячок» проводилось пожарными совместно с ГИБДД
Мероприятие прошло 14 и 15 марта. Пожарные проехали по улице Овчинникова, Свердловскому проспекту, проспекту Победы, улицам Кирова и Цвиллинга, создавая замкнутый круг. Прогнозы на рейд, признаются пожарные, были самыми разными, но реальный результат удивил всех.
— Главный сюрприз ожидал пожарных и сотрудников ГИБДД не в лице водителей, а в лице пешеходов. Если первые в подавляющем большинстве останавливались перед красной машиной, то вторых ничто не останавливало — ни размеры автомобиля, ни звуковой сигнал, — рассказали в МЧС. — Причем такая тенденция касалась пешеходов любого возраста. Увидев машину с мигалкой, пенсионеры, родители с малолетними детьми только прибавляли шаг, не задумываясь о том, что такое авто с грузом мгновенно не остановится, даже несмотря на усилия водителя.
Большинство пешеходов игнорировало машину с мигалками
Всего за один день рейда пожарные автомобили успевали дважды проехать по маршруту. За все это время им попались лишь четыре автомобилиста-нарушителя. При этом приятно удивило пожарных и инспекторов ГИБДД поведение маршрутчиков — они не просто пропускали спецтранспорт, а, как того требуют Правила дорожного движения, значительно снижали скорость и были готовы остановиться.
Маршрутки без проблем давали проехать пожарным автомобилям
— А вот водители троллейбусов удивили. Со знаком минус. Дважды в ходе рейда они пересекали путь пожарной машины, даже не пытаясь уйти от столкновения, — отметили в МЧС. — Только умелые действия сотрудника МЧС, сидящего за рулем, предотвращали ДТП.
Средняя скорость движения тяжелого пожарного автомобиля — 40-45 километров в час. Быстрее пожарные не могут ехать по нескольким причинам: из-за ситуации на дорогах, а также из-за загруженности и технических характеристик автомобиля. При этом любое торможение сильно влияет на время, в течение которого сотрудники МЧС прибывают на место вызова.
— Разогнать такую махину с водой очень проблематично. Сначала при торможении она долго движется по инерции, а потом медленно разгоняется, — объяснил водитель спецавтомобиля Вячеслав Архипов. — Теряется ценное время.
Главная цель водителя пожарной машины — как можно скорее добраться до места вызова
Совсем недавно в Челябинске произошла авария с участием автомобиля МЧС. В понедельник, 12 марта, на перекрёстке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы столкнулись пожарная машина и легковушка. В ГИБДД уточнили, что спецтранспорт пытался проехать перекресток с включенными спецсигналами. Одна из легковушек не пропустила пожарных.
Правила требуют от водителей уступить дорогу спецавтомобилям с проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальными звуковыми сигналами (пункт 3.2 ПДД). Но есть важная тонкость — подробнее об этом читайте в нашем материале.
Скандалы, связанные с непропуском автомобилей экстренных служб, происходят регулярно. Самый известный случился чуть более года назад на Камчатке. Водитель легковушки заблокировал проезд скорой, в результате умер 21-летний пациент. Буквально на днях похожая история случилась в Магнитогорске. В ней сейчас разбирается полиция. Депутаты весь прошлый год обсуждали радикальное ужесточение наказания за непропуск спецмашин. Предлагалось, например, повысить штраф до 30 тысяч рублей. А также предусмотреть уголовную ответственность с реальными сроками заключения в случае, если действия строптивого водителя привели к гибели пациента. В ходе обсуждений думцы договорились, что законопроект должен касаться не только автомобилей скорой помощи, но всех спецмашин, включая пожарные. Правда, пока обе инициативы не приняты.