Порадовали маршрутчики, удивили пешеходы: пожарные проверили челябинцев на уступчивость

Челябинске прошел необычный рейд. Совместно с ГИБДД пожарные прокатились по городу с включенными сиренами и проблесковыми маячками и выяснили, кто же чаще всего мешает МЧС быстро добраться до места вызова.

Профилактическое мероприятие «Маячок» проводилось пожарными совместно с ГИБДД

Мероприятие прошло 14 и 15 марта. Пожарные проехали по улице Овчинникова, Свердловскому проспекту, проспекту Победы, улицам Кирова и Цвиллинга, создавая замкнутый круг. Прогнозы на рейд, признаются пожарные, были самыми разными, но реальный результат удивил всех.

— Главный сюрприз ожидал пожарных и сотрудников ГИБДД не в лице водителей, а в лице пешеходов. Если первые в подавляющем большинстве останавливались перед красной машиной, то вторых ничто не останавливало — ни размеры автомобиля, ни звуковой сигнал, — рассказали в МЧС. — Причем такая тенденция касалась пешеходов любого возраста. Увидев машину с мигалкой, пенсионеры, родители с малолетними детьми только прибавляли шаг, не задумываясь о том, что такое авто с грузом мгновенно не остановится, даже несмотря на усилия водителя.

Большинство пешеходов игнорировало машину с мигалками

Всего за один день рейда пожарные автомобили успевали дважды проехать по маршруту. За все это время им попались лишь четыре автомобилиста-нарушителя. При этом приятно удивило пожарных и инспекторов ГИБДД поведение маршрутчиков — они не просто пропускали спецтранспорт, а, как того требуют Правила дорожного движения, значительно снижали скорость и были готовы остановиться.

Маршрутки без проблем давали проехать пожарным автомобилям

— А вот водители троллейбусов удивили. Со знаком минус. Дважды в ходе рейда они пересекали путь пожарной машины, даже не пытаясь уйти от столкновения, — отметили в МЧС. — Только умелые действия сотрудника МЧС, сидящего за рулем, предотвращали ДТП.

Средняя скорость движения тяжелого пожарного автомобиля — 40-45 километров в час. Быстрее пожарные не могут ехать по нескольким причинам: из-за ситуации на дорогах, а также из-за загруженности и технических характеристик автомобиля. При этом любое торможение сильно влияет на время, в течение которого сотрудники МЧС прибывают на место вызова.

— Разогнать такую махину с водой очень проблематично. Сначала при торможении она долго движется по инерции, а потом медленно разгоняется, — объяснил водитель спецавтомобиля Вячеслав Архипов . — Теряется ценное время.

Главная цель водителя пожарной машины — как можно скорее добраться до места вызова

Совсем недавно в Челябинске произошла авария с участием автомобиля МЧС. В понедельник, 12 марта, на перекрёстке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы столкнулись пожарная машина и легковушка. В ГИБДД уточнили, что спецтранспорт пытался проехать перекресток с включенными спецсигналами. Одна из легковушек не пропустила пожарных.

Правила требуют от водителей уступить дорогу спецавтомобилям с проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальными звуковыми сигналами (пункт 3.2 ПДД). Но есть важная тонкость — подробнее об этом читайте в нашем материале.