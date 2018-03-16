В ДТП в центре Рязани пострадал ребенок 

Днем 15 марта на улице Маяковского водитель за рулем KIA врезался в остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль Toyota Land Cruiser, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В результате происшествия медицинская помощь понадобилась несовершеннолетнему пассажиру автомобиля KIA. После осмотра медиками он был отпущен. В момент происшествия ребенок был пристегнут с помощью детского удерживающего устройства.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых шесть человек травмированы.