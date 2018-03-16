Появились фото с места столкновения электрички с авто в Подмосковье 

Инцидент произошел на перегоне Кунцево — Усово в Московской области. Известно, что произошло столкновение электрички и автомобиля Renault. В правоохранительных органах заявили, что в настоящее устанавливаются время причины произошедшего.
Судя по фотографиям с места происшествия, серьезно повреждена передняя часть машины, застрявшей в сугробе. По всей видимости, после столкновения автомобиль протащило несколько метров.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по Московской области, в результате аварии пострадавших нет.
Фото: Типичное Одинцово / vk.com