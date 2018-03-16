В Тобольске на промплощадке СИБУРа произошел пожар

По словам очевидцев, возгорание произошло в градирне, где велись работы по реконструкции, пишет «Тобольск.ру».

«14 марта при проведении демонтажных работ подрядной организацией произошло локальное возгорание демонтируемых элементов выведенной из эксплуатации градирни, переданной по акту подрядной организации в рамках реконструкции. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет, на экологической ситуации не отразилось, производство работает в штатном режиме. Причины устанавливаются», — отмечают в пресс-службе компании.