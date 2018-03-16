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В Тобольске на промплощадке СИБУРа произошел пожар
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В Тобольске на промплощадке СИБУРа произошел пожар 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам очевидцев, возгорание произошло в градирне, где велись работы по реконструкции, пишет «Тобольск.ру».
«14 марта при проведении демонтажных работ подрядной организацией произошло локальное возгорание демонтируемых элементов выведенной из эксплуатации градирни, переданной по акту подрядной организации в рамках реконструкции. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет, на экологической ситуации не отразилось, производство работает в штатном режиме. Причины устанавливаются», — отмечают в пресс-службе компании.
Фото Евгения Поторочина
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