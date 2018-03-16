При возгорании деревенской котельной в Кадыйском районе никто не пострадал

В пятницу, 16 марта, рано утром в Кадыйском районе Костромской области произошло возгорание в котельной, которая отапливает детский сад. Как рассказали в региональном управлении МЧС , с пожаром удалось справиться оперативно, пострадавших нет.

Спасатели сообщили, дошкольное учреждение, которое отапливает пострадавшая котельная, посещает 6 малышей. Детей на момент происшествия в детсаду не было.

С огнем пожарные справились в течение получаса. На месте работало 9 человек от МЧС и 3 единицы техники. Во время возгорания никто из жителей и персонала не пострадал. В настоящее время на месте находятся глава Кадыйского района, представители Управления региональной безопасности и областного департамента образования. Губернатор Сергей Ситников поставил задачу по оперативному выяснению обстоятельств происшествия, а так же определению объема нанесенного ущерба.

лава региона так же потребовал от местных властей оказать необходимую помощь родителям в определении места пребывания детей.