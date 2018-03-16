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При возгорании деревенской котельной в Кадыйском районе никто не пострадал
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При возгорании деревенской котельной в Кадыйском районе никто не пострадал 

АиФ Владимир 16 марта 2018
Фото: АиФ Владимир
В пятницу, 16 марта, рано утром в Кадыйском районе Костромской области произошло возгорание в котельной, которая отапливает детский сад. Как рассказали в региональном управлении МЧС, с пожаром удалось справиться оперативно, пострадавших нет.
Спасатели сообщили, дошкольное учреждение, которое отапливает пострадавшая котельная, посещает 6 малышей. Детей на момент происшествия в детсаду не было.
С огнем пожарные справились в течение получаса. На месте работало 9 человек от МЧС и 3 единицы техники. Во время возгорания никто из жителей и персонала не пострадал. В настоящее время на месте находятся глава Кадыйского района, представители Управления региональной безопасности и областного департамента образования. Губернатор Сергей Ситников поставил задачу по оперативному выяснению обстоятельств происшествия, а так же определению объема нанесенного ущерба.
лава региона так же потребовал от местных властей оказать необходимую помощь родителям в определении места пребывания детей.
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