В Приамурье сформируют восемь спецпоездов для ликвидации последствий паводков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 марта. / ТАСС /. Восемь спецпоездов сформируют в Приамурье для использования в работах по предупреждению и ликвидаций последствий паводков в Приамурье. Об этом в пятницу сообщается на сайте "Российских железных дорог" (РЖД).

"Восемь противоразмывных поездов будут сформированы до 1 апреля в Свободненском регионе ЗабЖД для предупреждения и ликвидации последствий паводков. В состав противоразмывных поездов входят вагоны с щебнем, бутовым камнем, пиломатериалами, а также с необходимыми для противопавдковых мероприятий инструментами и оборудованием", — говорится в сообщении.

Сейчас железнодорожники начали осмотр кюветов, водоотводных канав, отверстий малых мостов и труб.

"Особое внимание уделяется подготовке к пропуску ледохода и паводка в районе железнодорожных мостов", — отметили в пресс-службе РЖД.

По информации специалиста по связям с общественностью Амурского центра Гражданской защиты и пожарной безопасности, вскрытие рек в Приамурье ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним датам — середина апреля — первая декада мая. Пик прохождения весеннего паводка прогнозируется в первых числах мая.