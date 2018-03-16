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В Приамурье сформируют восемь спецпоездов для ликвидации последствий паводков
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В Приамурье сформируют восемь спецпоездов для ликвидации последствий паводков 

ТАСС 16 марта 2018
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 марта. /ТАСС/. Восемь спецпоездов сформируют в Приамурье для использования в работах по предупреждению и ликвидаций последствий паводков в Приамурье. Об этом в пятницу сообщается на сайте "Российских железных дорог" (РЖД).
"Восемь противоразмывных поездов будут сформированы до 1 апреля в Свободненском регионе ЗабЖД для предупреждения и ликвидации последствий паводков. В состав противоразмывных поездов входят вагоны с щебнем, бутовым камнем, пиломатериалами, а также с необходимыми для противопавдковых мероприятий инструментами и оборудованием", — говорится в сообщении.
Сейчас железнодорожники начали осмотр кюветов, водоотводных канав, отверстий малых мостов и труб.
"Особое внимание уделяется подготовке к пропуску ледохода и паводка в районе железнодорожных мостов", — отметили в пресс-службе РЖД.
По информации специалиста по связям с общественностью Амурского центра Гражданской защиты и пожарной безопасности, вскрытие рек в Приамурье ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним датам — середина апреля — первая декада мая. Пик прохождения весеннего паводка прогнозируется в первых числах мая.
"В третьей декаде марта — первой декаде апреля запланировано обследование гидротехнических сооружений водохранилищ межведомственной рабочей группой, в состав которой входят специалисты Дальневосточного управления Ростехнадзора, Амурского бассейнового водного управления, Главного управления МЧС России по Амурской области, министерства природных ресурсов Амурской области, министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области", — сказали ТАСС в ведомстве.
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