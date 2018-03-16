Котласский пенсионер-пироман попал под суд за две попытки отомстить бросившей его возлюбленной

62-летнего жителя Котласского района будут судить за игру с огнем: в июле 2017 года он дважды пытался сжечь дом покинувшей его возлюбленной. Оба раза мужчина находился в пьяном состоянии, сообщает пресс-служба следкома Архангельской области

Первую попытку оставить бывшую подругу-сверстницу бездомной он предпринял 8 июля. К ее дому в СОТ «Строитель-1» под Котласом пенсионер пришел с горючей жидкостью и спичками. Но месть оказалась неудачной — пламя быстро погасло.

15 июля он вновь отправился к дачному дому, где женщина находилась вместе с сестрой. Но попытка снова не удалась — женщины быстро заметили огонь и потушили его.

— Мужчина пояснил следователю, что из-за злоупотребления спиртными напитками сожительница от него ушла. В нетрезвом состоянии он действительно поджигал дверь дома, где она находилась, но убивать никого не хотел, — рассказала руководитель пресс-службы следкома области Светлана Тарнаева.

Уголовное дело с заключением прокурора направлено в суд.