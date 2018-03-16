Во время пожара в Янтарном женщина выпрыгнула из окна и сломала позвоночник

Во время пожара в жилом доме в Янтарном, который произошел сегодня ночью, пострадали два человека. Как написал на своей странице в Facebook глава муниципалитета Алексей Заливатский , одна женщина отравилась угарным газом, вторая — выпрыгнула из окна, сейчас она находится в БСМП. По предварительным данным, у неё диагностирован перелом позвоночника.

Калининградские «Вести» напоминают, сообщение о возгорании в Центр управления в кризисных ситуациях поступило 16 марта в 0:31. В двухэтажном доме в Почтовом переулке загорелась кровля по всей площади. Пожару был присвоен ранг 1 БИС. Ликвидировать возгорание удалось спустя три часа.

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В Янтарном при пожаре в жилом доме пострадали два человека