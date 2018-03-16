В Ростовской области рядом с жилыми домами нашли две мины и один снаряд

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили жители хутора Примиусский в Куйбышевском районе. Две мины и один снаряд лежали рядом с жилыми домами.

— Информация об опасной находке поступила 15 марта. Тут же была отправлена заявка на уничтожение. До приезда специалистов место оцепили полицейские, — рассказал официальный представитель департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Владимир Наконечный.

По словам собеседника 161.ru, всего за 2018 год в донском регионе обнаружили и обезвредили 17 взрывоопасных предметов. Чаще всего такие находки встречаются на территории Куйбышевского, Неклиновского, Матвеево-Курганского, Тарасовского и Шолоховского районов. В 2017 году сапёры уничтожили в Ростовской области 1297 боеприпасов.