Жильцов четвертого подъезда разрушенного взрывом дома пустили в квартиры

Пострадавшим разрешили забрать свои вещи и документы. Людей пускали в квартиры централизованно в сопровождении представителей спецкомиссии, которая осматривала и оценивала состояние имущества, а в случае повреждений составляла акты о материальном ущербе.

По словам начальника городского управления гражданской защиты Василия Крамаренко, в пострадавшем подъезде полностью демонтировали поврежденные несущие конструкции здания, которые могли представлять опасность для людей в коридорах и квартирах. Специалисты расчистили лестничные площадки и пролеты.

Для обеспечения безопасности на месте работают представители ТСЖ, обслуживающего многоэтажку, а также спасатели, участковый и казаки-дружинники.

Напомним, 10 марта на улице Славянской, 75 взорвался бытовой газ, в результате пострадали семь человек.