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Жильцов четвертого подъезда разрушенного взрывом дома пустили в квартиры
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Жильцов четвертого подъезда разрушенного взрывом дома пустили в квартиры 

АиФ — Юг 16 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
Пострадавшим разрешили забрать свои вещи и документы. Людей пускали в квартиры централизованно в сопровождении представителей спецкомиссии, которая осматривала и оценивала состояние имущества, а в случае повреждений составляла акты о материальном ущербе.
По словам начальника городского управления гражданской защиты Василия Крамаренко, в пострадавшем подъезде полностью демонтировали поврежденные несущие конструкции здания, которые могли представлять опасность для людей в коридорах и квартирах. Специалисты расчистили лестничные площадки и пролеты.
Для обеспечения безопасности на месте работают представители ТСЖ, обслуживающего многоэтажку, а также спасатели, участковый и казаки-дружинники.
Напомним, 10 марта на улице Славянской, 75 взорвался бытовой газ, в результате пострадали семь человек.
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