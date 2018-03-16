В Тольятти при падении с 14 этажа погиб молодой мужчина

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В процессе доследственной проверки было установлено, что молодой человек упал с общего балкона подъезда 14 этажа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.