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В Тольятти при падении с 14 этажа погиб молодой мужчина
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В Тольятти при падении с 14 этажа погиб молодой мужчина 

Волга Ньюс 16 марта 2018
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В процессе доследственной проверки было установлено, что молодой человек упал с общего балкона подъезда 14 этажа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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