Мобильные городки жизнеобеспечения организованы в Нижегородской области

Мобильные городки для экстренной помощи водителям открылись в Нижегородской области в связи ухудшением погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Первый пункт жизнеобеспечения отрылся на 452-м километре федеральной трассы М-7 Москва Уфа в районе деревни Ветчак Кстовского района. Второй — на 21-м километре дороги регионального значения Р-159 Нижний Новгород — Киров, недалеко деревни Рекшино. Мобильные городки для помощи водителям и пассажирам укомплектованы всеми необходимыми средствами жизнеобеспечения.

Все подразделения МЧС приведены в состояние повышенной готовности. О дорожной обстановке на трассах Нижегородской области водителей информируют через специальную радиочастоту дальнобойщиков.

Мониторинг состояния дорог на Федеральной автодороге М-7 «Волга» осуществляется посредством восьми камер видеофиксации. Для мониторинга специальной дорожной техники используется геоинформационный ресурс министерства транспорта на базе технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS.

Ранее сообщалось, что морозы до -19°С ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области