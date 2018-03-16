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На трассе в Красноярском крае столкнулись легковой автомобиль и автобус
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На трассе в Красноярском крае столкнулись легковой автомобиль и автобус 

АиФ Красноярск 16 марта 2018
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае на 1060 км автодороги Р-255 в районе деревни Ловать произошло ДТП с перевертышем. На скользкой дороге не смогли разъехаться легковой автомобиль и автобус.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, водитель вахтового автобуса не убедился в безопасности маневра и пошел на обгон в тот момент, когда его уже обгонял легковой автомобиль. В результате легковой автомобиль и автобус столкнулись и перевернулись. Травмы получила 30-лентняя женщина–пассажир иномарки. В момент ДТП в автобусе кроме водителя находился один пассажир, из них никто не пострадал. Отметим, что движение на данном участке полностью восстановлено.
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