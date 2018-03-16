Ещё
Череповчанин задохнулся на пожаре в собственной квартире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Череповчанин задохнулся на пожаре в собственной квартире 

Вологда.рф 16 марта 2018
Фото: Вологда.рф
Возгорание на первом этаже в пятиэтажной панельке на ул. Юбилейной города металлургов тушили сегодня ночью пожарные. В 1.43, через шесть минут после вызова, на место ЧП прибыли шесть единиц техники и 17 спасателей. В двухкомнатной квартире было обнаружено тело мужчины.
Погибший проживал один. Соседи, почувствовав запах дыма, вскрыли дверь в квартиру, вторую открыть им помогли сотрудники МЧС. Мужчина отравился угарным газом, так как на теле небольшие ожоги. Предположительно, 39-летний хозяин квартиры в состоянии алкогольного опьянения уснул на кресле с сигаретой. Это и стало причиной пожара.
Площадь возгорания составила четыре кв. метра — сгорели два кресла и деревянный шкаф, повреждена внутренняя отделка комнаты.
Следственным комитетом Вологодской области проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Всего, с начала года, в Вологодской области 11 человек погибли на пожарах. Это на 66% ниже количества смертей в сравнении с таким же периодом в 2017 году.
Вологда.рф: последние новости
К пожару привела попытка пенсионера инвестировать в криптовалюту в Вологде Двух детей спасли на пожаре в Харовске Спасая ценности из горящей квартиры, ожоги получил вологжанин
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН117
Сенатор объяснил закрытие Британского совета54
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля716
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти79
Россия объявила об ответных мерах против Британии453
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение