Череповчанин задохнулся на пожаре в собственной квартире

Возгорание на первом этаже в пятиэтажной панельке на ул. Юбилейной города металлургов тушили сегодня ночью пожарные. В 1.43, через шесть минут после вызова, на место ЧП прибыли шесть единиц техники и 17 спасателей. В двухкомнатной квартире было обнаружено тело мужчины.

Погибший проживал один. Соседи, почувствовав запах дыма, вскрыли дверь в квартиру, вторую открыть им помогли сотрудники МЧС . Мужчина отравился угарным газом, так как на теле небольшие ожоги. Предположительно, 39-летний хозяин квартиры в состоянии алкогольного опьянения уснул на кресле с сигаретой. Это и стало причиной пожара.

Площадь возгорания составила четыре кв. метра — сгорели два кресла и деревянный шкаф, повреждена внутренняя отделка комнаты.

Следственным комитетом Вологодской области проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Всего, с начала года, в Вологодской области 11 человек погибли на пожарах. Это на 66% ниже количества смертей в сравнении с таким же периодом в 2017 году.