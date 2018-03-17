Саратовские дачники пострадали в горевшем кафе

Гибелью людей мог обернуться пожар в садоводческом некоммерческом товариществе областного центра.

Кафе загорелось на улице Бардина в Саратове . Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» рассказали очевидцы происшествия. Выяснилось, что заведение находилось в здании жилого дома на территории дачного товарищества «Мичуринец».

Во время инцидента едва не погибла семья из 3-х человек: мать, отец и их 20-летняя дочь. По счастливой случайности главу семейства разбудил сильный запах гари. Мужчина поднял свою жену и дочь. Однако жилые комнаты находились на втором этаже. Пусть к лестнице в доме был отрезан.

Тогда глава семейства прыгнул вниз из окна и быстро отыскал приставную лестницу. Когда мужчина поставил лестницу к окну, то огонь уже угрожал комнате, где находились жена и дочь.

Наглотавшиеся дыма женщины успели выбраться на улицу. Пожар потушили прибывшие на место огнеборцы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. А также — причину пожара.