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Саратовские дачники пострадали в горевшем кафе
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Саратовские дачники пострадали в горевшем кафе 

Новости Саратова 10 часов назад
Фото: Новости Саратова
Гибелью людей мог обернуться пожар в садоводческом некоммерческом товариществе областного центра.
Кафе загорелось на улице Бардина в Саратове. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» рассказали очевидцы происшествия. Выяснилось, что заведение находилось в здании жилого дома на территории дачного товарищества «Мичуринец».
Во время инцидента едва не погибла семья из 3-х человек: мать, отец и их 20-летняя дочь. По счастливой случайности главу семейства разбудил сильный запах гари. Мужчина поднял свою жену и дочь. Однако жилые комнаты находились на втором этаже. Пусть к лестнице в доме был отрезан.
Тогда глава семейства прыгнул вниз из окна и быстро отыскал приставную лестницу. Когда мужчина поставил лестницу к окну, то огонь уже угрожал комнате, где находились жена и дочь.
Наглотавшиеся дыма женщины успели выбраться на улицу. Пожар потушили прибывшие на место огнеборцы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. А также — причину пожара.
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