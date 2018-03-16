Александр Костенко поручил восстановить участок трассы в Чугуевском районе

Первый заместитель главы региона обсудил с предпринимателями проведение аукционов на аренду лесных участков и сбор шишки, обеспечение населения дровами и борьбу с лесными пожарами.

«В этом году впервые будут объявлены аукционы на сбор кедрового ореха в лесах Приморья. Отчасти это вызвано прошлогодней ситуацией, когда при сборе шишки люди попросту срезали верхушки кедра, а неосторожное обращение с огнем вызвало множество пожаров, что нанесло непоправимый вред тайге», — отметил Александр Костенко

Также был поднят вопрос о лесоустройстве совхозных лесов Чугуевского района, общая площадь которых составляет порядка 25 тысяч гектаров. Александр Костенко отметил, что обязательно даст поручение разобраться в данном вопросе. Он добавил, что лесоустроительные работы начнутся уже этой весной, одним из первых районов станет Шкотовский.

Также первый вице-губернатор провёл совещание по защите территории Чугуевского района от наводнений. Так, после наводнения 2016 года река Уссури пошла по существующей протоке вдоль дамбы села Соколовка, которая была уже дважды размыта и восстановлена. И теперь, когда наступает половодье, вода поднимается и в районе моста трассы Чугуевка — Пшеницыно размывает дорожное полотно. Александр Костенко дал поручение департаменту транспорта и дорожного хозяйства восстановить данный участок.

В ходе рабочей поездки Александр Костенко также посетил один из цехов ЗАО «Чугуевская лесоперерабатывающая компания», в котором ведется производство топливных брикетов «Белый дым». Генеральный директор предприятия Олег Кульченко показал все этапы производства и рассказал о достоинстве брикетов по сравнению с обычными дровами. Брикеты прессуются из опилок и отходов производства, сначала нагреваются, а потом под высоким давлением прессуются без всякой химии и клея. Получается изумительное топливо, незаменимое для печей и каминов любых типов, в том числе для котлов систем индивидуального отопления домов и коттеджей. По калорийности эти брикеты сравнимы с каменным углем хороших марок, горят в два раза дольше обычных дров и практически бездымно. Еще одним достоинством является то, что это топливо экологически чистое, что подчеркивает и название продукции — «белый дым».

Первый вице-губернатор остался доволен посещением предприятия и отметил, что подобное производство решает сразу несколько важных задач: отпадает проблема реализации отходов — щепы и опилок, при этом получается современное и экологически чистое топливо. Многие лесоперерабатывающие предприятия не знают, как избавиться от гор опилок, а горы эти могут быть не только грамотно использованы и приносить пользу людям, но и давать доход предприятию.