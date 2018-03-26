В Самарской области жители подбирают лапшу с места смертельной аварии

ДТП с участием трех грузовиков, один из которых перевозил лапшу быстрого приготовления, случилось под Сызранью . Как сообщает «День. Онлайн», в Самарской области на трассе столкнулись три грузовика. У грузового Mercedes, движущегося из Узбекистана , оторвало прицеп, который выкатился на встречную полосу и снес фуру DAF, следовавшую с Украины . Последний в результате столкновения протаранил ехавший грузовик Volvo. Водитель DAF скончался на месте.

Во время ДТП из одного из грузовиков выпали коробки с лапшой быстрого приготовления. После трагедии к месту происшествия стали подъезжать жители Самарской области и собирать разбросанные по трассе упаковки с лапшой. При этом автомобили они оставляют вдоль проезжей части, мешая другим участникам движения.

Ранее «СП» писала, что автомобиль скорой помощи наехал на пешеходов в Москве . Медицинский спецтранспорт сбил несколько человек прямо на пешеходном переходе. «Скорая» следовала на экстренный вызов с включенным спецсигналом по выделенной полосе.

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