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В Самарской области жители подбирают лапшу с места смертельной аварии
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В Самарской области жители подбирают лапшу с места смертельной аварии 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: 63.ru
ДТП с участием трех грузовиков, один из которых перевозил лапшу быстрого приготовления, случилось под Сызранью. Как сообщает «День. Онлайн», в Самарской области на трассе столкнулись три грузовика. У грузового Mercedes, движущегося из Узбекистана, оторвало прицеп, который выкатился на встречную полосу и снес фуру DAF, следовавшую с Украины. Последний в результате столкновения протаранил ехавший грузовик Volvo. Водитель DAF скончался на месте.
Во время ДТП из одного из грузовиков выпали коробки с лапшой быстрого приготовления. После трагедии к месту происшествия стали подъезжать жители Самарской области и собирать разбросанные по трассе упаковки с лапшой. При этом автомобили они оставляют вдоль проезжей части, мешая другим участникам движения.
Ранее «СП» писала, что автомобиль скорой помощи наехал на пешеходов в Москве. Медицинский спецтранспорт сбил несколько человек прямо на пешеходном переходе. «Скорая» следовала на экстренный вызов с включенным спецсигналом по выделенной полосе.
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