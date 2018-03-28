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В Самарской области в ДТП пострадали двое полицейских
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Самарской области в ДТП пострадали двое полицейских 

РИА Новости 57 минут назад
САМАРА, 28 мар — РИА Новости. Авария с участием четырех автомобилей, в том числе полицейской машины, произошла в Самарской области, пострадали двое правоохранителей, сообщает в среду ГУМВД РФ по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло около 14.00 (13.00 мск) на 1086 километре автодороги М-5 «Урал». Водитель грузовика Mercedes-Benz, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Fiat Ducato, двигавшемся в попутном направлении. От удара Fiat столкнулся с Kia, двигавшейся в попутном направлении, и полицейским автомобилем Lada Priora, стоявшим с краю проезжей части с включенными проблесковыми маячками.
"В результате ДТП пострадали двое сотрудников полиции, находившихся в служебной автомашине. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи", — говорится в сообщении.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, добавили в ведомстве.
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