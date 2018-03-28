В Самарской области в ДТП пострадали двое полицейских

По данным ведомства, ДТП произошло около 14.00 (13.00 мск) на 1086 километре автодороги М-5 «Урал». Водитель грузовика Mercedes-Benz, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Fiat Ducato, двигавшемся в попутном направлении. От удара Fiat столкнулся с Kia, двигавшейся в попутном направлении, и полицейским автомобилем Lada Priora, стоявшим с краю проезжей части с включенными проблесковыми маячками.

"В результате ДТП пострадали двое сотрудников полиции, находившихся в служебной автомашине. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи", — говорится в сообщении.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, добавили в ведомстве.