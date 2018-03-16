В Тарко-Сале погорельцы налаживают быт и мечтают о переезде

Буквально ни с чем оставил пожар шестидесятилетнюю Веру Мухордых. 13 февраля, когда пламя уничтожало стены аварийной «деревяшки» в Тарко-Сале, женщина лежала в больнице…

Здание было признано аварийным, подлежало сносу, но несчастье подоспело первым.

— Спасти было невозможно практически ничего! Когда я пришла к дому 14 февраля, не могла смотреть на пепелище без слез. Все сгорело, я осталась — в чем была, — говорит Вера Михайловна.

Сейчас отчаяния в ее голосе не слышно. Горожане со всей душой откликнулись на чужую беду, муниципалитет выдал компенсацию.

— Я никогда не думала, что меня такая ситуация коснется… Люди принесли все-все, вплоть до ложки с вилкой, постельного и еды. Просто не ожидала такой чуткости от земляков, такой заботы, — призналась женщина.

По ее словам, в маневренном фонде, где они получили временный приют, условия не идеальные, общий санузел. Но это все-таки лучше, чем остаться на улице. Пенсионерка надеется, что ее новоселье не за горами. Тем более что несколько семей уже обживаются в новых стенах.

— Кто стоял на улучшение жилищных условий, уже получили, одну-, двухкомнатную и две трехкомнатные. Теперь хвалятся, — рада за соседей Вера Михайловна.

У Зайнаб Асадовой — другая история. Вся многодетная семья была прописана у отца-собственника, на скромных квадратных метрах, ликвидированных огнем. Теперь женщина волнуется из-за того, как решится квартирный вопрос. Ведь в отличие от тех, кто проживал по соцнайму и стоял на учете как малоимущий, хозяевам сгоревших «квадратов» на бесплатное расширение жилплощади надеяться не приходится.

После пожара властям муниципалитета нужно было расселить 39 жилых помещений, из них 12 муниципальных. Четыре семьи, по информации администрации района, уже скоро справят новоселье.

Буквально на днях представители муниципалитета встречались с погорельцами, рассказали о перспективах. Больше всего, конечно, ситуация волнует собственников. Они, если пожелают, смогут получить выкуп за свои квадратные метры. Однако, площади эти не велики, поэтому и суммы не большие. Тем не менее, власти готовы добавить к выкупной цене сгоревшего «квадрата» разницу до среднерыночной по городу. Другой вариант — ждать, когда появятся свободные помещения.