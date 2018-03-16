В Тюмени из горящей квартиры на Пражской спасли мужчину

Пожар в трехэтажном доме №43 на улице Пражской произошел накануне днем, 15 марта. Из горящей квартиры спасли мужчину. Он успел надышаться дымом и отравился токсинами. Его передали врачам скорой помощи и увезли в больницу.

— Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире поступило в 15:07. На место выехали шесть единиц спецтехники и 17 человек личного состава. Из опасной зоны эвакуировали двух человек, — рассказал 72.ru Геннадий Грибич, замруководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области

По словам очевидцев, мужчина не мог выбраться из горящей квартиры

В департаменте здравоохранения подтвердили информацию о пострадавшем местном жителе:

— Пациент был доставлен в ОКБ№1, где сейчас проходит лечение в токсикологическом отделении. Мужчина чувствует себя удовлетворительно и даже просится домой, однако врачи для мониторинга состояния рекомендуют ему задержаться до понедельника.