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В Тюмени из горящей квартиры на Пражской спасли мужчину
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В Тюмени из горящей квартиры на Пражской спасли мужчину 

72.ru 9 часов назад
Фото: 72.ru
Пожар в трехэтажном доме №43 на улице Пражской произошел накануне днем, 15 марта. Из горящей квартиры спасли мужчину. Он успел надышаться дымом и отравился токсинами. Его передали врачам скорой помощи и увезли в больницу.
— Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире поступило в 15:07. На место выехали шесть единиц спецтехники и 17 человек личного состава. Из опасной зоны эвакуировали двух человек, — рассказал 72.ru Геннадий Грибич, замруководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области.
По словам очевидцев, мужчина не мог выбраться из горящей квартиры
В департаменте здравоохранения подтвердили информацию о пострадавшем местном жителе:
— Пациент был доставлен в ОКБ№1, где сейчас проходит лечение в токсикологическом отделении. Мужчина чувствует себя удовлетворительно и даже просится домой, однако врачи для мониторинга состояния рекомендуют ему задержаться до понедельника.
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