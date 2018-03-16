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Стали известны победители MIPIM Awards
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Стали известны победители MIPIM Awards 

РИА Недвижимость 10 часов назад
Фото: РИА Недвижимость
КАНН (Франция), 16 мар — РИА Недвижимость. Церемония награждения престижной премии в области архитектуры и девелопмента MIPIM Awards прошла в Канне во Франции — победители были выбраны в 11 категориях.
MIPIM Awards ежегодно вручается на выставке недвижимости в MIPIM в Канне в марте. В этом году на получение премии претендовали 227 объектов из 55 стран, 44 объекта вошли в шорт-лист награды, в том числе среди них были московские стадион «Лужники» (номинация «Лучшее обновленное здание») и парк «Зарядье» (номинация «Лучший проект городской регенерации»).
В номинации «Лучший проект в области здравоохранения» победил The Maersk Tower в Копенгагене — здание исследовательского института Датского университета и Университета Копенгагена.
Первое место среди гостиничных и туристических проектов заняло аббатство Михаэльберг в Зигбурге (Германия) — место, где, по задумке архитекторов будущее должно встретиться с прошлым. В аббатстве после редевелопмента появились 121 гостиничный номер, ресторан и конференц-центр. Этот же проект получил и специальный приз жюри MIPIM Awards.
Победителем в номинации для индустриальных и логистических проектов стал международный логистический центр Chapelle в Париже, объединяющий железнодорожный терминал площадью 16,5 тысячи квадратных метров, 15 тысяч квадратных метров складских площадей, дата-центр на 5 тысяч «квадратов» и 15 тысяч квадратных метров офисных пространств.
FICO Eataly World в Болонье
Лучшим инновационным зеленым зданием признали Marina One в Сингапуре. Комплекс объединяет четыре высотных здания площадью 400 тысяч квадратных метров, в сердцем которых являются несколько этажей публичных пространств с тремя оазисами с тропической флорой.
Номинацию лучшего офисного здания выиграл миланский проект Фонда Фельтринелли и компании Microsoft. Здание расположено в историческом районе Порта-Нуова в центре Милана и сочетает в себе функции технического и культурного хаба.
Первым среди обновленных зданий стало здание порта Антверпена, над которым работала недавно скончавшаяся лауреат Притцкеровской премии Заха Халид. В рамках проекта бывшее здание пожарной станции, над которой надстроили футуристическую башню, превратилось в штаб-квартиру порта.
Лучшим жилым проектом назвали Ilot Sacre в Брюсселе. Объект интересен тем, что его построили на участке, пустовавшем несколько десятков лет. До реализации Ilot Sacre площадке предлагали несколько воплощений, но ни одно так и не стало реальностью. Дома в рамках проекта вписаны историческое окружение Брюсселя.
Лауреатом номинации для торговых центров стал FICO Eataly World в Болонье. Здание объединяет выставку итальянской сельскохозяйственной продукции и торговый комплекс на 80 тысяч квадратных метров.
Porta Nuova в Милане
Среди проектов городской регенерации победил Porta Nuova в Милане. Проект представляет собой мультифункциональный редевелопмент исторического центра города, в результате которого Милан получит деловой район с высотками на 140 тысяч квадратных метров, 400 квартир премиум-класса и 40 тысяч «квадратов» ритейла и культурных пространств. Кроме того, 160 тысяч квадратных метров Porta Nuova отдано под площади, парки, сады и общественные зоны.
Лучшим проектом будущего стал Национальный музей Катара, а лучшим мегапроектом будущего — экопарк в Муи Дин во Вьетнаме, в рамках которого на 728 гектарах должны появиться шесть отелей на 7 тысяч номеров, 500 вилл с видом на океан, тематический парк, казино и клубный дом на горе.
РИА Недвижимость: последние новости
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