Управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч за опасные сосульки и наледь

Суд постановил взыскать с управляющей компании «Домашний очаг» штраф за неубранную наледь и сосульки на доме в Заельцовском районе Новосибирска

По информации Государственной жилищной инспекции Новосибирской области, сумма штрафа за нарушения в доме № 32 на улице Дмитрия Донского составила 125 тысяч рублей.

«Проверка была в декабре прошлого года, предписание об устранении было до 21 января. Когда вышли на проверку, выяснилось, что с 28 декабря дом был исключён из реестра лицензий. Это значит, что проверить можем, но домом никто не управляет. Штраф выписали на ООО ОК «Домашний очаг» 28 декабря 2017 года. Суд постановил управляющую компанию оплатить штраф», — рассказали корреспонденту НГС в ГЖИ Новосибирской области

В «Домашнем очаге» корреспонденту НГС подтвердили, что управляющая компания дом на улице Дмитрия Донского, 32 больше не обслуживает.

«Это не наш дом, это ТСЖ уже давно перешло в другую управляющую компанию. Однозначно не наш дом с 1 января», — сообщили в «Домашнем очаге».

Ранее стало известно, что жильцы дома по улице Пермитина, 5 в Ленинском районе Новосибирска получили квитанции за перерасчёт тепловой энергии — по их словам, их обязали заплатить от 5 до 12 тысяч рублей.