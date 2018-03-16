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На пожаре в Саратовской области погибли телята с поросятами
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

На пожаре в Саратовской области погибли телята с поросятами 

Новости Саратова 10 часов назад
Фото: Новости Саратова
Большой урон понес житель села Новая Жуковка Базарно-Карабулакского района.
Еще до рассвета в пятницу 16 марта, примерно в 4 часа утра в сарае на частном подворье вспыхнуло пламя. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Уточняется, что в этот момент сарай был полон скотины. Здесь находились корова с восемью телятами и шестнадцать поросят.
Прибывшие на место огнеборцы затушили надворную постройку площадью 96 кв. метров. При этом сарай оказался полностью уничтожен огнем вместе со скотиной, которая в огне погибла. Полиции предстоит проверить: не было ли в данном случае поджога.
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