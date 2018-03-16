Психически больной мужчина погиб при пожаре в Воткинском районе

Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в квартире мужчины уже не раз происходили возгорания из-за невыключенной плиты, неосторожного обращения с электронагревательными приборами. Каждый раз огонь тушили соседями.