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Психически больной мужчина погиб при пожаре в Воткинском районе
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Психически больной мужчина погиб при пожаре в Воткинском районе 

ИА «Сусанин» 10 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. Следователями проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре 15 марта в селе Кельчино Воткинского района. Известно, что 57-погибший был психически нездоров, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее в квартире мужчины уже не раз происходили возгорания из-за невыключенной плиты, неосторожного обращения с электронагревательными приборами. Каждый раз огонь тушили соседями.
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