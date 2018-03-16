Рано утром в Пензе сгорели две вазовские легковушки

Сигнал о возгорании в микрорайоне Арбеково поступил на пульт дежурного сегодня, 16 марта, в 05:38 по московскому времени. Огнеборцам сообщили, что на проспекте Строителей в Пензе полыхают два легковых автомобиля. На место происшествия был незамедлительно направлен пожарный расчет.

«В результате пожара на проспекте Строителей в Арбекове огонь уничтожил автомобиль марки ВАЗ-2115, частично сгорел ВАЗ-2112. Для ликвидации последствий утреннего пожара привлекались восемь человек и две единицы техники», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

В настоящее время специалисты Госпожнадзора выясняют причины возгорания, подсчитывается сумма причиненного огнем ущерба.

«Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились к жителям региона пензенские спасатели.