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Оснащение высотных зданий средствами индивидуальной защиты могут сделать обязательным до конца года
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Оснащение высотных зданий средствами индивидуальной защиты могут сделать обязательным до конца года 

Агентство «Москва» 10 часов назад
Утверждение свода правил «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности», проект которого предполагает, в частности, обязательное оснащение всех гостиничных номеров и зон безопасности высотных зданий индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения, запланировано на 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
«Свод правил («Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности» — прим. Агентства «Москва) разработан. Планируется к утверждению в 2018 г.», — заявили в пресс-службе.
Согласно проекту документа, индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения необходимо оборудовать помещения с постоянными рабочими местами (местами нахождения людей), расположенные на высоте более 50 м, а также гостиничные номера и зоны безопасности высотных зданий. Рабочие места персонала, обеспечивающего эвакуацию, предполагается оснащать индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения, а также средствами локальной защиты от повышенных тепловых воздействий.
Свод правил «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности» разработан в соответствии с федеральными законами «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Свод правил устанавливает требования пожарной безопасности при проектировании и строительстве зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 75 м, и зданий и сооружений других классов функциональной пожарной опасности высотой более 50 м. При этом свод правил не распространяется на проектирование и строительство высотных зданий и сооружений производственного, складского и сельскохозяйственного назначения.
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