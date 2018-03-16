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В Уфе сгорел элитный внедорожник директора автоцентра
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В Уфе сгорел элитный внедорожник директора автоцентра 

ufa1.ru 11 часов назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе поздно ночью, 16 марта, загорелась дорогая иномарка, припаркованная на Бакалинской.
Сообщение о горящем автомобиле поступило в 3:47. Вызвавший пожарных человек рассказал, что у припаркованного во дворе жилых домов Mercedes G-класса загорелся моторный отсек. Из-за чего начался пожар, очевидец не сообщил.
— Огонь потушили еще до приезда пожарных, но Mercedes сильно пострадал. Он принадлежит владельцу крупного уфимского автоцентра, — пояснил источник Ufa1.
Пожарные выясняют, что стало причиной возгорания.
Республиканские спасатели напомнили, что тушить огонь самостоятельно не стоит, так как вы можете сами пострадать. Лучше как можно скорее вызвать пожарных, позвонив с городского телефона по номеру 01, а с мобильного — 101.
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