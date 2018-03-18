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В Уфе ночью сгорел двухэтажный дом
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В Уфе ночью сгорел двухэтажный дом 

ufa1.ru 15 часов назад
Фото: ufa1.ru
Вечер субботы, 17 марта, в Ленинском районе башкирской столицы закончился неприятным происшествием: на улице Левоневского сгорел двухэтажный дом.
Экстренный вызов поступил пожарным в 21:25. На место тут же направили 8 спасателей и 2 пожарные машины.
Когда они прибыли, деревянную постройку полностью поглотило пламя. Бойцы немедленно приступили к борьбе со стихией, но огонь не желал поддаваться. Все закончилось лишь через два с половиной часа.
— Пожар потушен в 2:09 18 марта, — рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Как сообщили в ведомстве, при пожаре никто из домочадцев не пострадал.
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