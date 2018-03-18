В Уфе ночью сгорел двухэтажный дом

Вечер субботы, 17 марта, в Ленинском районе башкирской столицы закончился неприятным происшествием: на улице Левоневского сгорел двухэтажный дом.

Экстренный вызов поступил пожарным в 21:25. На место тут же направили 8 спасателей и 2 пожарные машины.

Когда они прибыли, деревянную постройку полностью поглотило пламя. Бойцы немедленно приступили к борьбе со стихией, но огонь не желал поддаваться. Все закончилось лишь через два с половиной часа.

— Пожар потушен в 2:09 18 марта, — рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии

Как сообщили в ведомстве, при пожаре никто из домочадцев не пострадал.