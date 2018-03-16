За сутки сотрудники МЧС спасли из «снежного плена» четыре скорые

Орловской области в минувшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 21 раз. Шесть выездов были на пожары и 15 — на различные происшествия.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, около полуночи на улице Полесской Орла в снежном заносе застрял автомобиль «Мерседес». Сотрудники МЧС отбуксировали застрявший автомобиль.

В 12.19 сотрудники 2-й пожарно-спасательной части в переулке Житном помогли отбуксировать автомобиль скорой медицинской помощи до проезжей части.

В этот же день в Мценске в «снежный плен» попала карета скорой помощи. Около 13.28 сотрудники ПСЧ-10 выезжали на вызов и помогли медикам выбраться из снега.

В 13.38 сотрудники ПСЧ-7 в Ливнах отбуксировали автомобиль скорой медицинской помощи до больницы. В Мценском районе помощь потребовалась водителю большегруза. В 15.24 сотрудники ПСЧ-10 выезжали в деревню Волково, где отбуксировали с проезжей части грузовик.

В Болхове на улице Ломакина также застряли медики. В 15.44 сотрудники 14-й пожарно-спасательной части отбуксировали застрявший автомобиль «скорой».