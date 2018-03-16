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За сутки сотрудники МЧС спасли из «снежного плена» четыре скорые
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За сутки сотрудники МЧС спасли из «снежного плена» четыре скорые 

РИА 57 10 часов назад
Фото: РИА 57
В Орловской области в минувшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 21 раз. Шесть выездов были на пожары и 15 — на различные происшествия.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, около полуночи на улице Полесской Орла в снежном заносе застрял автомобиль «Мерседес». Сотрудники МЧС отбуксировали застрявший автомобиль.
В 12.19 сотрудники 2-й пожарно-спасательной части в переулке Житном помогли отбуксировать автомобиль скорой медицинской помощи до проезжей части.
В этот же день в Мценске в «снежный плен» попала карета скорой помощи. Около 13.28 сотрудники ПСЧ-10 выезжали на вызов и помогли медикам выбраться из снега.
В 13.38 сотрудники ПСЧ-7 в Ливнах отбуксировали автомобиль скорой медицинской помощи до больницы. В Мценском районе помощь потребовалась водителю большегруза. В 15.24 сотрудники ПСЧ-10 выезжали в деревню Волково, где отбуксировали с проезжей части грузовик.
В Болхове на улице Ломакина также застряли медики. В 15.44 сотрудники 14-й пожарно-спасательной части отбуксировали застрявший автомобиль «скорой».
Сообщение За сутки сотрудники МЧС спасли из «снежного плена» четыре скорые появились сначала на РИА 57.
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