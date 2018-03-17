Дорожно-транспортное происшествие произошло в Орловской области накануне, 16 марта, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение об аварии в Орловском районе на 372 километре М-2 «Крым» поступило в дежурную часть в 15.43. На автодороге столкнулись три большегруза «ДАФ», «Рено» и «МАЗ».
В ликвидации аварии принимали участие силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Причины и виновников ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
Сообщение На трассе М-2 «Крым» не разъехались три большегруза появились сначала на РИА 57.