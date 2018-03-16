Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, 16 марта, в Ливенском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение об аварии на 3 километре автодороги «Ливны-Верховье» поступило на пульт связи ПСЧ-7 в 06:33. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что водитель легкового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и протаранил КАМАЗ.
Спасен 1 человек, уточнили в пресс-службе ведомства. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники региональной ГИБДД.
Сообщение На орловской трассе «легковушка» догнала КАМАЗ дорожников появились сначала на РИА 57.