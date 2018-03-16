На орловской трассе «легковушка» догнала КАМАЗ дорожников

Сообщение об аварии на 3 километре автодороги «Ливны-Верховье» поступило на пульт связи ПСЧ-7 в 06:33. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что водитель легкового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и протаранил КАМАЗ.

Спасен 1 человек, уточнили в пресс-службе ведомства. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники региональной ГИБДД