Большинство зарегистрированных в Прибайкалье пожаров происходит по электротехническим причинам

Причины, связанные с нарушениями правил

безопасного пользования электричеством, продолжают лидировать среди

причин возгораний и пожаров в регионе. Так, за последние сутки в Иркутской области произошло 4 пожара, все в жилье. Причины трёх пожаров —

короткое замыкание.

Ночью 15 марта при пожаре в частном

деревянном доме в деревне Усть-Куда Иркутского района погиб 40-летний

мужчина, семья которого, жена и двое детей, успела спастись. Возгорание

началось ночью из-за аварийного режима работы электрооборудования — в розетку была включена ночная лампа. Пожар был обнаружен жильцами поздно,

когда огнём была охвачена уже часть дома.

Таким образом, с начала года на пожарах в Иркутской области погиб 71 человек. В целях профилактики гибели людей

на пожарах и усиления первичных мер пожарной безопасности, для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории

Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

В профилактических мероприятиях,

организованных на межведомственном уровне в населенных пунктах всего

региона задействовано более 2 тысяч человек из числа сотрудников

надзорной деятельности, федеральной противопожарной службы, полиции,

представителей органов местного самоуправления, работников управляющих

компаний и работников социальной защиты, волонтеров и добровольцев. К масштабной работе с населением привлекаются и старосты населенных

пунктов, улиц и многоквартирных домов.

Ежедневно по области

проводится около 200 рейдов и патрулирований, в ходе которых проверяются

места проживания неблагополучных семей, инструктируются соседи,

проживающие в смежных зданиях и помещениях. Особое внимание уделяется

работе с социально-незащищенными гражданами.

Государственные инспекторы по пожарному надзору просят граждан проявлять бдительность для оперативного

реагирования на факты нарушения требований пожарной безопасности.

Сообщить о них можно на единый телефон доверия — 8 (3952) 39-99-99,

круглосуточно функционирующий в Главном управлении МЧС России по Иркутской области.

Помните, Ваша бдительность и своевременное сообщение о пожаре могут предотвратить большую беду! При пожаре звоните по номерам: «101» или «112».