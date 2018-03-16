Большинство зарегистрированных в Прибайкалье пожаров происходит по электротехническим причинам 

Причины, связанные с нарушениями правил
безопасного пользования электричеством, продолжают лидировать среди
причин возгораний и пожаров в регионе. Так, за последние сутки в Иркутской области произошло 4 пожара, все в жилье. Причины трёх пожаров —
короткое замыкание.
Ночью 15 марта при пожаре в частном
деревянном доме в деревне Усть-Куда Иркутского района погиб 40-летний
мужчина, семья которого, жена и двое детей, успела спастись. Возгорание
началось ночью из-за аварийного режима работы электрооборудования — в розетку была включена ночная лампа. Пожар был обнаружен жильцами поздно,
когда огнём была охвачена уже часть дома.
Таким образом, с начала года на пожарах в Иркутской области погиб 71 человек. В целях профилактики гибели людей
на пожарах и усиления первичных мер пожарной безопасности, для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории
Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим.
В профилактических мероприятиях,
организованных на межведомственном уровне в населенных пунктах всего
региона задействовано более 2 тысяч человек из числа сотрудников
надзорной деятельности, федеральной противопожарной службы, полиции,
представителей органов местного самоуправления, работников управляющих
компаний и работников социальной защиты, волонтеров и добровольцев. К масштабной работе с населением привлекаются и старосты населенных
пунктов, улиц и многоквартирных домов.
Ежедневно по области
проводится около 200 рейдов и патрулирований, в ходе которых проверяются
места проживания неблагополучных семей, инструктируются соседи,
проживающие в смежных зданиях и помещениях. Особое внимание уделяется
работе с социально-незащищенными гражданами.
Государственные инспекторы по пожарному надзору просят граждан проявлять бдительность для оперативного
реагирования на факты нарушения требований пожарной безопасности.
Сообщить о них можно на единый телефон доверия — 8 (3952) 39-99-99,
круглосуточно функционирующий в Главном управлении МЧС России по Иркутской области.
Помните, Ваша бдительность и своевременное сообщение о пожаре могут предотвратить большую беду! При пожаре звоните по номерам: «101» или «112».