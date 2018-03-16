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В Уфе загорелась многоэтажка
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

В Уфе загорелась многоэтажка 

ufa1.ru 11 часов назад
Фото: ufa1.ru
Вечером 16 марта около 19:45 в Уфе на улице Адмирала Ушакова загорелась многоэтажка. Жильцы дома заметили, как из соседней квартиры повалило густое черное облако. Дым шел даже из розеток.
— Мы просто задыхались от едкого запаха. На место срочно вызвали пожарных. Ребята прибыли меньше, чем через 10 минут. Сработали очень оперативно, — рассказали местные жители в группе «БашДТП».
С огнем боролись девять спасателей на трех спецмашинах.
— Пожар был потушен примерно через 40 минут, — рассказали в МЧС республики.
Очевидцы происшествия также рассказали, что за несколько часов до возгорания из злополучной квартиры раздавались крики, и, по всей видимости, соседи буянили.
К счастью, из-за возгорания люди не пострадали. Причины пожара выясняют дознаватели.
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