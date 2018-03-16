В Уфе загорелась многоэтажка

Вечером 16 марта около 19:45 в Уфе на улице Адмирала Ушакова загорелась многоэтажка. Жильцы дома заметили, как из соседней квартиры повалило густое черное облако. Дым шел даже из розеток.

— Мы просто задыхались от едкого запаха. На место срочно вызвали пожарных. Ребята прибыли меньше, чем через 10 минут. Сработали очень оперативно, — рассказали местные жители в группе «БашДТП».

С огнем боролись девять спасателей на трех спецмашинах.

— Пожар был потушен примерно через 40 минут, — рассказали в МЧС республики.

Очевидцы происшествия также рассказали, что за несколько часов до возгорания из злополучной квартиры раздавались крики, и, по всей видимости, соседи буянили.

К счастью, из-за возгорания люди не пострадали. Причины пожара выясняют дознаватели.